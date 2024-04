Luego de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur, tras las declaraciones del presidente López Obrador sobre las elecciones de 2023 y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el mandatario mexicano dijo que no se romperán relaciones ni se expulsará a ningún embajador. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador afirmó que no hay ningún embajador ecuatoriano en México.