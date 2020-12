De luto y sin estrategia: México podría reportar 40.000 homicidios dolosos en 2020

México es uno de los países más peligrosos del mundo y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las cosas han empeorado. En los dos primeros años de gobierno del mandatario se han contabilizado más de 70.000 muertos. El tema ya ni siquiera no son las cifras. Si no que, a pesar de ellas, no hay una estrategia en curso. Lo analizamos con Kay Guerrero en su Reporte K.