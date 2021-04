¿Por qué no se detiene la migración masiva en la frontera de EE.UU.?

La crisis de migrantes en la frontera sur de EE.UU. parece no tener fin. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, la Patrulla Fronteriza registró un aumento del 337% en la cantidad de familias halladas en la frontera sur del país. Y las instalaciones para albergar inmigrantes retenidos en la frontera están más allá de su capacidad, registrando «hacinamiento profundo» en los lugares para niños no acompañados ¿Por qué no disminuyen las cifras de migración?