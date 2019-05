El aumento de la vigilancia en la frontera sur de México no ha frenado el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El sistema implementado por el Gobierno para atenderlos mientras esperan por permisos para seguir su travesía no da abasto. Los migrantes se quejan de las condiciones de hacinamiento en algunas de las estaciones de alojamiento temporal. El pasado fin de semana se registró la salida no autorizada de al menos 90 migrantes, casi todos cubanos, quienes escaparon tras un motín dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI en Chiapas; pero no fue un hecho aislado ya que apenas el 25 de abril, al menos 1.000 cubanos también salieron sin autorización de este mismo lugar.