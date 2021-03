«Biden les ha abierto la puerta nuevamente» a los menores migrantes no acompañados que llegan a EE.UU., dice Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. En entrevista con CNN, la consultora en temas de Seguridad y Migración conversó con CNN sobre el plan del presidente de Estados Unidos para que los menores no acompañados puedan solicitar asilo en sus países de origen. Entre el 28 de febrero y el 20 de marzo, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 11.000 menores no acompañados que llegaron a EE.UU. por la frontera con México.