Un nuevo escándalo le pasa factura a Miguel Herrera, quien no sigue como DT del América

El Club América del fútbol mexicano anunció este lunes que Miguel Herrera no será más el DT del equipo. Las razones, según reza el comunidado, no sólo son los resultados deportivos no esperados, sino las actitudes por parte del estratega que no cumplen con la grandeza de la institución. Las «Águilas» ya están en la búsqueda de un nuevo entrenador. El análisis de Salvador Aguilera.