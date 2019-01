El presidente Donald Trump quien tiene al gobierno federal operando parcialmente y podría representar más pérdidas si se prolonga dos semanas más el cierre parcial. En dos semanas más, de mantenerse este cierre parcial de operaciones, el costo económico sería equivalente a los US$ 5700 millones que el presidente exige para construir su muro fronterizo, según S&P Global Ratings. Para el viernes 11 de enero a la medianoche, las pérdidas se estimaban en US$ 3.600 millones. Hasta ahora, no hay muchas señales que indiquen que se evitará la nueva marca.