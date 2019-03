El valor total de los activos financieros en todo el mundo para el año 2020 que estarán en manos de mujeres será de US$ 72 billones. Según el informe de Bank of America Merrill Lynch, las mujeres acumulan activos 1,5 veces más rápido que los hombres. Si se cumpliera la igualdad de género las mujeres podrían agregar al Producto Interno Bruto global hasta US$ 28 billones en 6 años o el equivalente a las economías de China y Estados Unidos.