Mujeres en EE.UU. pierden más de US$ 400.000 por la brecha salarial con los hombres

Un estudio reciente realizado por el Censo de EE.UU. reveló este miércoles que una mujer gana US$ 0,82 por cada US$ 1 que gana un hombre, y la cifra cae según la raza. En total, una mujer que empiece a trabajar hoy pierde, por la brecha salarial con los hombres, un promedio de US$ 406.280 en toda su vida laboral.