Conoce a la fotógrafa mexicana que retrata a mujeres y personas no binarias que practican el monopatín

La fotógrafa mexicana Jordana Bermúdez no patina, pero retrata a mujeres y personas no binarias que les encanta el monopatín, un deporte asociado generalmente solo a los hombres. Bermúdez reside en Nueva York, donde estudió en el International Center of Photography. Su serie «Girls Can’t Skate» fue realizada en plena pandemia e incluye entrevistas realizadas virtualmente por todo el mundo. Algunas de sus fotografías de otros trabajos que todavía siguen en curso fueron publicadas en la revista estadounidense Rolling Stone.