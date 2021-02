Congresistas reciben multa de US$ 5.000 por no pasar por detector de metales del Capitolio

Los congresistas republicanos Andrew Clyde y Louie Gohmert han sido multados con US$ 5.000, retirados automáticamente de su sueldo, por no acceder al hemiciclo pasando por un detector de metales. La imposición de multas para todo aquel que no ingrese al Capitolio pasando por el arco de seguridad fue ordenada por la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, tras la preocupación de que algunos legisladores fueran armados al recinto.