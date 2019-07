Los inmigrantes indocumentados que no cumplan con su orden de deportación enfrentarán multas de hasta US$ 3.000, según lo anunció el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. El gobierno comenzó a notificar a los posibles afectados en diciembre de 2018, en cumplimiento de un decreto del presidente Donald Trump. Edith Espinal, una inmigrante mexicana que lleva más de un año refugiada en una iglesia de Columbus, Ohio, recibió una carta del gobierno informándole que deberá pagar una multa de US$ 497.777.