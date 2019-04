En pocos días comienza en Estados Unidos el concurso mundial de robótica FIRST (por sus siglas en inglés: For Inspiration and Recognition of Science and Technology) que este año reunirá a más de 3.700 equipos de 33 países. México ha celebrado tres concursos eliminatorios en diferentes ciudades del país, y 76 equipos mexicanos participarán. Los alumnos del Tecnológico de Monterrey obtuvieron la mitad de los pases.