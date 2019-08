El presidente Trump niega a diario noticias sobre él y su presidencia, pero su versión no genera mucha credibilidad, como en el reporte de The Washington Post que dice que Trump habría presionado a sus funcionarios para que él pueda cumplir su promesa de campaña de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México: “Confisquen el terreno, si se ven obligados a violar la ley en el proceso, no se preocupen, yo los indultaré”, es lo que habría dicho el presidente de EE.UU., según aseguraron fuentes anónimas de la Casa Blanca al mencionado diario.