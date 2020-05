Una alineación llena de estrellas convirtió su hogar en un escenario para el megaconcierto benéfico de “One World: Together At Home”, impulsado por Global Citizen y la OMS para responder a la crisis de covid-19. El evento fue visto por TV e internet en todo el mundo y recaudó casi US $128 millones destinados a la lucha contra la pandemia.

