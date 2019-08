La directora de Instituto Nacional de las Mujeres de México, Nadine Gasman, habló en CNN en Español sobre las protestas que las mujeres en el país han realizado para pedir a las autoridades mayor seguridad y menos violencia contra ellas. Gasman dijo que es hora de apoyar a las nuevas generaciones de feministas, “queriendo entender, con mucha empatía, que no, no podemos ser violentas, ahora no. Ahora las ves, nos ves cuestionando y diciendo pues sí, las chavas están haciendo activismo de otra manera. Tenemos que entender y simpatizar y es otra generación que ya tiene derechos”. ESCUCHA LOS PROGRAMAS COMPLETOS AQUÍ