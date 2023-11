Se acercan las fiestas navideñas y antes de salir a comprar hay que asegurarse de tener un presupuesto definido para no aumentar las deudas. Elaine King, Fundadora de Family and Money Matters y asesora en finanzas y planificación patrimonial, nos propone tres pasos a seguir para no endeudarse y que alcance el dinero disponible. ¿Cuáles son? Aquí los detalles.