The New York Times logró ingresos por US $ 709 millones por publicidad digital encaminándose a cumplir su meta establecida para 2020. La empresa ha apuntado a los US$800 millones para fines de 2020. Más de 3,4 millones de personas pagaron por los productos digitales que ofrece, 27% más que en 2017 y ahora ha sumado otra meta: superar las 10 millones de sucripciones para 2025.