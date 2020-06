El Juzgado Social 15 de Barcelona desestimó la demanda del jugador brasileño Neymar en contra del Fútbol Club Barcelona, en la que reclamaba el pago de unos US$ 48,8 millones por no recibir la prima estipulada en la última renovación de contrato con el equipo catalán. Era un acuerdo firmado hasta 2021, antes de ser transferido al Paris Saint Germain en agosto de 2017. ​En cambio, el tribunal falló a favor de la demanda del Barcelona contra Neymar en la que exigía una indemnización por incumplimiento de contrato porque el futbolista se fue a Francia. El juzgado 15 de Barcelona condenó a Neymar a restituir a su antiguo equipo el equivalente a unos US$ 7,5 millones.