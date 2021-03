Preocupación en Nicaragua ante otro posible incremento en el precio del combustible

En Nicaragua los precios de los combustibles podrían incrementarse por decimoséptima semana consecutiva, según reportes del ente regulador del país. Algunos taxistas afirman que estos aumentos reducen sus ingresos y les dificultan cubrir las necesidades básicas en sus hogares. El galón de gasolina se acerca a los US$ 5, cuando el salario básico es inferior a US$ 270 mensuales. Los precios de los combustibles no son regulados por el gobierno y economistas independientes afirman que los aumentos son forzados por factores internacionales. Mario Medrano nos trae el reporte desde Managua.