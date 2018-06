"A diferencia de otros países, Daniel Ortega, es el supremo líder de la Policía Nacional, es decir, no hay ningún intermediario entre el presidente y los altos mandos, no está haciendo un fin a la represión, sino todo lo contrario", dice Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional al compartir su preocupación por el discurso de negación de parte del régimen de Ortega y Murillo. Según Guevara, son "alarmantes" los discursos públicos del presidente y la vicepresidenta que no solo niegan los muertos, sino que "incitan a la violencia".