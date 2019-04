Nikolas Cruz, acusado de matar a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, recibió una herencia de US$ 430.000 por lo que su abogado no podrá representarlo. De acuerdo a una moción presentada en corte, el defensor público de Cruz manifestó que las leyes prohíben a su oficina representar a una persona que no sea indigente. El dinero proviene de un seguro de salud de la madre de cruz, quien murió en noviembre de 2017.