Video parece mostrar a niños entre los palestinos detenidos y desnudados por las FDI

Un video editado que circula por las redes sociales parece mostrar a hombres y al menos dos niños palestinos detenidos y desnudados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un estadio del norte de Gaza. CNN no puede verificar cuándo se grabó el video. Una geolocalización del video realizada por CNN muestra que fue filmado en el estadio de Yarmouk, en la ciudad de Gaza, donde la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha afirmado haber recibido informes de detenciones. CNN se puso en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel para obtener información sobre el video y los niños detenidos, pero aún no ha recibido respuesta. Informa Will Ripley de CNN.