Los organismos internacionales estiman que se necesitarían US$ 2.400 millones para intentar evitar el estremecedor pronóstico de 130.000 muertes de niños por desnutrición cada año durante el tiempo que la pandemia siga amenzando a la humanidad. Mientras las economías a nivel global no logren restablecer totalmente sus cadenas de suministros, los campos alrededor del mundo permanezcan abandonados y el precio de la comida siga disparándose, hasta 10.000 menores de 5 años morirían cada mes por el hambre y la escasez de alimentos, según investigaciones publicadas por la revista The Lancet.