¿En qué estado se encuentran los niños en Turquía y Siria? Esto dice Save the Children

Según la organización no gubernamental Save the Children, al menos 1,4 millones de niños fueron afectados por los recientes terremotos en Turquía y Siria. La organización que trabaja por los derechos de la niñez actualmente tiene presencia en la región que también se encuentra azotada por las condiciones del tiempo. Platicamos con Okke Bouwman, director de Comunicación de Save the Children, nos cuenta los detalles en este video.