Novak Djokovic, en una entrevista exclusiva con la cadena británica BBC, se refirió a su estado de vacunación y las consecuencias de no haberse inoculado contra el covid-19. El tenista número uno del mundo asegura que no está en contra de las vacunas, pero tampoco actuará en lo que considera no está en armonía contra su cuerpo. Djokovic respondió acerca de perderse torneos de Grand Slam de este año como el Roland Garros y Wimbledon, y cómo esta ausencia puede afectar su legado.