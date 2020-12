Nueva variante de covid-19 podría ya estar en México, dice López Gatell

Las autoridades sanitarias de México informaron que hasta ahora no hay evidencia de que alguna persona en México se haya contagiado con la nueva cepa del covid-19, aunque no se descarta la posibilidad de que esta variante ya esté en circulación. «La variante ya se había detectado desde septiembre, aunque se notificó la primera semana de diciembre; entonces, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, ¿podría estar en México? Hasta el momento no la hemos identificado, pero podría ya de tiempo atrás, no que acabe de llegar», dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Hasta el momento, 24.998 trabajadores de la salud en México han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech y 23 de ellos tuvieron reacciones adversas. Solo una persona presentó síntomas graves, según reportan autoridades del Instituto México del Seguro Social (IMSS). MIRA: Exceso de mortalidad de 90% en Ciudad de México, dice analista