Obama dice que habría sido llamado «Beijing Barry» si hubiera tenido una cuenta bancaria en China

El expresidente Barack Obama hizo campaña en favor del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, en Pensilvania. Durante su discurso, Obama se cuestionó: «¿Se imaginan si hubiera tenido una cuenta bancaria secreta en China cuando me postulé para la reelección? ¿Creen que Fox News podría haber estado un poco preocupado por eso? Me habrían llamado ‘Beijing Barry’». Según un informe de The New York Times, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene una cuenta bancaria en China. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que no estaba al tanto de esa información.