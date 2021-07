CNN Héroes: una comunidad de Reddit hace realidad los deseos de niños en hogares de acogida

¿Qué has hecho solo por la bondad de tu corazón y que nunca le has contado a nadie? Esta pregunta se hizo recientemente en la plataforma Reddit. Y como respuesta un hombre de Nueva Jersey compartió cómo había donado una bicicleta para un niño de un hogar de acogida temporal a través de One Simple Wish. La organización, fundada por la heroína Danielle Gletow, ayuda a donantes a comprar artículos que piden niños del sistema de hogares de acogida temporal. Los miembros de Reddit respondieron inundando la página web de One Simple Wish para hacer realidad los 220 deseos.