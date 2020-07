En México se cuentan más de 45.000 fallecidos a causa del nuevo coronavirus; sin embargo, la pandemia deja otras víctimas mortales a su paso. Se trata de personas con otras enfermedades, que mueren en el intento de ser ingresados a un hospital. “Hay muertos invisibles. Si no tienes covid no importas”, dice María Julia Prieto, hermana de una de estas víctimas. Su hermano murió por un ataque de asma. El primer hospital donde fue llevado no lo atendió, por no ser un paciente de covid-19.