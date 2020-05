Mientras millones de estadounidenses reciben el cheque del paquete de estímulo para aliviar las consecuencias del coronavirus, otros contribuyentes no los recibirán. Tal es el caso de las familias de estatus mixto, es decir, matrimonios que pagan impuestos conjuntamente pero que no califican para obtener el dinero porque uno de los cónyuges no cuenta con un número de seguridad social válido por ser indocumentado. Isabel Morales desde Washington con los detalles.