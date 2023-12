¿En dónde quiere el papa Francisco que lo entierren?

Que no desea ser enterrado en El Vaticano, aseguró el papa Francisco en una entrevista con N+. Con esa decisión, Francisco sería el primer papa en pedir no ser enterrado en la Santa Sede en casi 100 años. El último pontífice que no reposa en la Basílica de San Pedro es León XIII, fallecido en 1903, pero cuyos restos fueron trasladados a la basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, en 1924.