El papa Francisco reconoció que recibió una carta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero que aún no la lee y dijo que si el mandatario venezolano le pidiera mediar en la crisis de ese país, no lo hará a menos de que las dos partes así lo quieran. En tanto, el gobierno de Italia no quiere interferir en un proceso interno venezolano y decidieron no reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó. Una decisión que impide a la Unión Europea expresar un apoyo sólido a Guaidó.