¿Quién recibiría los US$ 1.400 del paquete de estímulo en EE.UU.?

En EE.UU., una persona cabeza de familia recibirá US$ 1.400 por cada dependiente que esté bajo su cargo y lo haga constar en su declaración de impuestos, siempre y cuando tenga unos ingresos máximos de US$ 112.000 anuales. Por ejemplo, si usted tiene dos hijos y un abuelito dependiente, podría recibir un total de US$ 5.600 en ayuda gracias al paquete de estímulo promulgado por el presidente Joe Biden.