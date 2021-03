Todas las personas que ganen hasta US$ 75.000 recibirán un cheque de US$ 1.400. Las parejas que tengan en ingresos hasta US$ 150.000 anuales en conjunto, recibirán cada uno un cheque de US$ 1.400. Por otro lado, en un esfuerzo por combatir la pobreza, se amplía el crédito tributario por hijos a US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y US$ 3.000 por cada niño menor de 18 años.