El grito de Paulina Rubio, "Donal Trump, we like you", en pleno concierto este fin de semana en Los Ángeles, alborotó las redes sociales. Los seguidores de "la chica dorada" tuvieron sentimientos encontrados ante la frase. Tras la polémica, la cantante reaccionó en sus plataformas digitales para aclarar su postura en cuanto al tema.