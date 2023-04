Ante situación crítica que viven madres solteras en México, avalan ley que hará que padres cumplan con la pensión alimenticia

México avanza en endurecer las medidas contra quienes no pagan la pensión alimenticia de sus hijos. El Senado avaló una propuesta de ley para que los deudores alimentarios no puedan obtener identificación oficial, pasaporte ni licencia para conducir. Tampoco podrían casarse, tramitar un pasaporte o ser candidatos a cargos públicos. Te presentamos el caso de Sheridan Mata, una madre que confrontó a su exexposo afuera de su trabajo en el estado mexicano de Puebla porque el hombre no paga la manutención de sus dos hijas adolescentes desde hace cinco años. Luego de que CNN contactó al exesposo de Mata, este la llamó para negociar un acuerdo económico para la manutención de sus dos hijas.