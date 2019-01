Gustavo Zerbino, sobreviviente del accidente de los Andes, relata cómo fue el momento de la caída del avión en las montañas. “En realidad no había tormenta, fue un error humano”. Zervino dijo en Camilo que la avioneta se estrelló contra una montaña de frente. “En ese momento yo me levanto y me saco el cinturón; el avión explota…”.