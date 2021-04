Lo que pinto es engañoso, dice importante artista colombiano

El pintor y escultor Pedro Ruiz encuentra en los trazos de algunas de sus obras un lenguaje para hablar, por ejemplo, de la violencia en su país. De hecho, una de sus colecciones más llamativas, que llamó «Love is in the air», trata acerca de la droga y del Plan Colombia. Así, Ruiz refleja en su pintura la realidad desde el lado de lo hermoso, según reveló en el programa Camilo.