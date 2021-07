Pitbull alza su voz ante la situación de Cuba

El cantante y empresario Pitbull usa sus redes sociales ante lo que vive el pueblo de Cuba. En un extenso video, manifiesta," Este es un mensaje para el mundo, nos tenemos que despertar y poner en marcha", "No puedo darle comida, no puedo darle agua, no puedo conseguirle medicamentos, pero, sobre todo, no puedo ayudar y darle lo que realmente se merece, que es libertad". Con este mensaje el artista se suma a varias de las celebridades que usando sus plataformas buscan llamar la atención del mundo. Desde el fin de semana varios artistas cubanos y de otras nacionalidades se han pronunciado ante las protestas en la isla por el aumento de casos de coronavirus y empeoramiento de la situación económica y sanitaria que vive la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel dice que las sanciones comerciales de Estados Unidos han creado miseria económica.