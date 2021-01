Algunos geles desinfectantes que se producen en México no destruyen al coronavirus

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de importación para los desinfectantes de manos hechos en México a base de alcohol, debido a que se detectó que algunos contienen una sustancia que, según explica un químico a CNN, no solo no destruye a este coronavirus sino que es dañino para el organismo. El especialista comenta que en México no existen suficientes regulaciones para controlar este tipo de productos.