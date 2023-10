¿Podría dispararse el precio del petróleo si se prolonga la guerra entre Israel y Hamas?, un experto en temas energéticos lo analiza

Jorge Piñón, experto en temas energéticos del Centro de Política Energética y Ambiental de la Universidad de Texas, comentó en CNN Dinero que, mientras el conflicto en Medio Oriente no se salga de las fronteras de Israel y la región continúe exportando crudo, el precio del petróleo deberá permanecer estable entre los US$ 87 y US$ 90 por barril.