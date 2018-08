Presidente Trump, la prensa NO es la enemiga del pueblo

¿Todos contra Trump? A la iniciativa del rotativo The Boston Globe para denunciar los ataques del presidente Donald Trump a los medios de comunicación, se han unido en EE.UU. otros 350 periódicos. No es un acto anti-Trump, aclara The Boston Globe, sino una acción a favor del periodismo. Conversamos con Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.