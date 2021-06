Tenoch Huerta: El racismo sí mata en México, es peor que en EE.UU. porque ni siquiera lo vemos

«Este cáncer criminaliza y empobrece a la gente. El racismo sí mata en México. De repente dicen ‘no es como en Estados Unidos’. No, es peor porque ni siquiera lo vemos y es cultural», dice el actor mexicano Tenoch Huerta sobre la discriminación contra las personas morenas y negras en México. Huerta explica en Aristegui que se decidió llamar «Poder Prieto» a una campaña contra el racismo en el país para «apropiarse de lo que usaron para lastimarnos, tomar la palabra que usaron para humillarnos y decir ‘ya no me hace daño, ahora me identifica'».