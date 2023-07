Gracias a un video de TikTok, su primer libro se volvió un best seller en Amazon

Shawn M. Warner tenía desde niño ganas de escribir. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de llevar a cabo su pasión. Warner autopublicó su primer libro "Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor" en Amazon y de un día para otro se convirtió en un best-seller hasta llegar al puesto número 1 de ventas. En entrevista con CNN, Shawn nos cuenta cómo lo logró.