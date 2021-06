¡Sorpresa! Le dejan una propina de US$ 16.000

En un restaurante de New Hampshire, Estados Unidos, una camarera recibió una agradable sorpresa después de que un cliente anónimo hiciera un pedido de alimentos por menos de US$ 40 y le dejara una propina de US$ 16.000. Según el propietario del restaurante, ella no podía creer lo que veían sus ojos. La propina se compartirá con el resto de los empleados del lugar.