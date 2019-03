La primera ministra de Reino Unido Theresa May habló ante medios sobre la prórroga del brexit concedida por la Unión Europea para dar tiempo a que el Parlamento británico logre un acuerdo y lo ratifique. La nueva fecha límite para que Reino Unido abandone el bloque es el 22 de mayo y May dice que no querría otra extensión del plazo porque “sería erróneo pedirles a los británicos participar en elecciones para el Parlamento Europeo tres años después de haber votado para salir”.