Muchas personas están quemando y destruyendo zapatos y ropa deportiva marca Nike como protesta ante la más reciente campaña publicitaria de Nike en donde se puede ver la imagen de Colin Kaepernick, el exjugador de fútbol americano de los 49ers con la frase "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo". Kaepernick encabezó un movimiento de protesta contra la injusticia social arrodillándose durante el himno nacional, algo muy criticado por varios sectores y hasta por el presidente Donald Trump. MIRA: Nike apoya a Colin Kaepernick, el primer jugador que protestó arrodillándose durante el himno, con comercial de 'Just Do It'