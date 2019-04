El presentador chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, habla con María Alejandra Requena y Juan Carlos López sobre los cambios que se han dado en la televisión en los últimos años con respecto a temas sensibles. “Lo que se hacía hace 4 años ya no se puede hacer hoy. Lo que yo hacía en los programas ya no se puede hacer hoy. Y me parece muy bien, porque la sociedad tiene que avanzar”, dijo el presentador en el lanzamiento del “Proyecto Ser Humano“.