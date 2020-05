Las comunidades de trabajadores agrícolas de Florida se han visto especialmente impactadas por el covid-19. Muchos son inmigrantes que no tienen papeles, ni seguro médico, y normalmente viven hacinados. Para ellos no existe estímulo económico alguno. José Manuel Rodríguez visitó Immokalee y nos cuenta la realidad que se vive en esa pequeña localidad. | #Podcast 🎧: Escucha lo último sobre el coronavirus en el podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción con el doctor Elmer Huerta